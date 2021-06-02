В Красноярском крае от коронавируса за сутки скончались еще 7 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 95 человек. За все время в регионе зафиксировано 73 698 случая заражения COVID-19. По данным Роспотребнадзора, темп прироста заболеваемости за сутки составляет 0,1%.

Продолжается прирост случаев выздоровления, но меньший, чем день назад. За сутки вылечились от коронавируса 79 человек, что на 1 меньше, чем 1 июня. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 67 828 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается примерно на одном уровне. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 7 человек. Общей сложности от болезни скончались 3756 красноярца.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 14 051 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 973 человека. Проведено тестов на коронавирус всего 2 741 551, из них за последние сутки 7 039, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.