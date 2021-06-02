Красноярского блогера забрали в полицию из-за жесткого розыгрыша в Москве

Красноярский блогер получит штраф 500 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский блогер Кирилл Алтухов был задержан в Москве из-за жесткого розыгрыша жителей столицы. Как рассказывает «Проспект Мира», парень вместе с оператором арендовал машину в каршеринге, надел белую рубашку с бутафорской кровью, забрался в багажник и притворился раненным. Всё это происходило на Смоленской площади рядом с Арбатом.

Пранкер рассказал «ПМ», что после того, как лег в багажник, машину арендовали другие люди и сели в салон. Кирилл начал кричать, что он ранен, просить помощи. Женщина проверила багажник, увидела якобы раненного Алтухова, закричала и убежала. Когда он подошел к ней, чтобы сказать о том, что это социальный эксперимент и розыгрыш, то она была возмущена шуткой. Оказалось, что на место едет полиция. Вызов после объяснения отменили, но патрульная машина всё равно приехала.

Блогера забрали в полицию, выписали штраф за мелкое хулиганство и отпустили. Кирилл заявил «ПМ», что не хотел никого испугать или обидеть своим пранком.