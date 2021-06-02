Весенних лесных пожаров в этом году в Красноярском крае в два раза меньше. Фото: пресс-служба Лесопожарного центра

Весенних пожаров в этом году на территории Красноярского края зафиксировано в два аза меньше, чем ранее. Так, если на 1 июня 2020 годы было более 700, то сейчас – 324 пожара. Такие цифры озвучил в пресс-центре «Комсомольской правды»-Красноярск Артем Хребтов, начальник региональной диспетчерской службы лесного хозяйства.

Сказалась погода: в апреле-мае было холоднее, леса не успели высохнуть, плюс осадки. И если ранее пик горимости приходился на конец апреля – майские праздники, то нынче этот период прошли относительно спокойно. Общая площадь возгорания составила около 5,6 тысяч гектаров. Тогда как годом ранее – около 50 тысяч.

Что касается причин лесных пожаров, хотелось бы сказать, что по естественным причинам. Но нет, из-за гроз всего 7 пожаров, а остальные – по вине человека. Традиционно – то запускают сельскохозяйственные палы, то разводят костры на пикниках и бросают их без внимания. Либо жгут мусор возле дома или дачи, а затем огонь переходит на близлежащий лес.

- Напоминаем телефон горячей линии по лесным пожарам: 8-800-100-94-00. Заметили огонь в лесу или нарушителей – звоните. И даже если просто заметили незаконную рубку, свалку мусора в лесном массиве – сообщите диспетчеру, - сказал Артем Хребтов.