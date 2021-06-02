Красноярцам выдают и рефинансируют кредиты под 9,9% годовых

Фото предоставлено пресс-службой БАНКА «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» (ПАО)

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Главное успеть оформить кредит до конца июня. При этом можно выбрать максимально комфортный для вас срок погашения – от 6 месяцев до 7 лет. Такие же условия действуют и для тех, кто хочет рефинансировать кредит, оформленный в другом банке, или объединить несколько кредитов, чтобы снизить ежемесячный платеж.

Дополнительно банк предлагает уникальную возможность снизить ставку до 4,9% годовых**. Для этого нужно порекомендовать взять кредит в Банке «Левобережный» своим близким и друзьям. Ваша ставка будет уменьшаться на 1 процентный пункт за каждый оформленный кредит по вашей рекомендации.

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Начните лето с «Честной ставкой»! Оставьте заявку на кредит одним из удобных способов – на сайте Банка «Левобережный», по телефону 8-800-3333-555, в мобильном приложении BL-online или в офисе по адресу: Красноярск, ул. Молокова, 60. Получить консультацию можно в единой справочной службе: 8-800-3333-555 (круглосуточная бесплатная линия).