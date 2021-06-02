Теплоход «Андрей Дубенский» прибудет в Красноярск в середине 2023 года

Парк пассажирских судов на Енисее нуждается в обновлении Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Теплоход «Андрей Дубенский», который сейчас строится в Санкт-Петербурге по заказу правительства Красноярского края, прибудет на Енисей в середине 2023 года. Это на полгода раньше первоначально установленных сроков. Об этом Александру Уссу сообщило руководство Средне-Невского судостроительного завода во время визита губернатора.

Добавим, что теплоход, названный в честь основателя Красноярска, заложили год назад. А в июле этого года начнется работа над вторым заказом – теплоходом «Виктор Астафьев». Стоимость обоих обойдется бюджету края, по предварительным данным, в 5 миллиардов рублей. Оба будут ходить по Енисею, от Красноярска до Дудинки.

Суда, которые эксплуатируются сейчас, уже выработали свой ресурс. Например, пассажирский трехпалубный теплоход «Александр Матросов» был построен в Германии в 1954 году. А четырехпалубных «Максим Горький», прибывший в Красноярск в минувшем году, спущен на воду в 1974 году.