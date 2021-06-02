Погода в Красноярске на 3 июня 2021: ожидается жара до +30 градусов и ночной дождь Фото: Мария ЛЕНЦ

Самый пик тепла на текущей неделе наступит в четверг. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 2 июня 2021.

По данным гидрометцентра, 3 июня в Красноярске днем будет до +30 градусов. Солнце, при этом, спрячется за облаками, но осадков не ожидается. Весь день будет тепло и сухо. Порывы составят около 2 метров в секунду.

Ночью же похолодает до +14 градусов. Ожидается переменная облачность и местами кратковременный дождь. Порывы ветра сохранятся. Атмосферное давление в течение дня – 727-731 мм рт.ст.

Яндекс. Погода обещает красноярцам дневную температуру максимум до +30 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Сила ветра составит около 3 метров в секунду.

Ночью похолодает до +15 градусов. Будет пасмурно, возможны осадки. Атмосферное давление – 736-739 мм рт.ст.