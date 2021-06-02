Под Красноярском полицейские два часа искали сбежавшую после ссоры с матерью девочку Фото: ИВАНОВА Диана

В деревне Емельяновском районе полицейские два часа разыскивали пропавшую 13-летнюю девочку. К счастью, на этот раз все завершилось благополучно, школьница найдена жива и здорова, возвращена домой.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, в дежурную часть обратилась жительница деревни Сухая и сообщила, что ее дочь ушла из дома в неизвестном направлении. Перед этим они крепко поссорились, наговорили друг другу много лишнего. Женщина опасалась, что девочка попадет в беду.

Для розыска несовершеннолетней сотрудники полиции развернули поисковые мероприятия. В них приняли участие инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска. И девочку нашли – она была в Емельяново, на берегу реки Качи. Как она добралась туда, не уточняется. Инспектор ПДН провел с семьей профилактическую беседу.