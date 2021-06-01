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Общество1 июня 2021 14:19

Богучанская ГЭС работает в режиме обеспечения навигации на Ангаре

Из-за гидрологической обстановки на реках Сибири на электростанции понижен диапазон расходов воды
Полина КУЗНЕЦОВА
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Богучанская ГЭС, май 2021 года. Фото предоставлено компанией

Богучанская ГЭС, май 2021 года. Фото предоставлено компанией

Енисейское бассейновое водное управление в соответствии с решением Росводресурсов 27 мая установило режимы работы ГЭС Ангарского каскада на период с 1 по 30 июня 2021 года. Из-за сложившейся гидрологической обстановки на Ангаре и Енисее для Богучанской ГЭС диапазон расходов понижен до уровня, обеспечивающего навигацию в Нижнем Приангарье.

В мае для ГЭС был установлен диапазон 2900-3500 кубометров в секунду, фактические средние расходы составили чуть более 3250 кубометров в секунду. На июнь установлен диапазон 2900-3100 кубометров в секунду, что позволит обеспечить судоходные уровни на участке от Стрелки до плотины ГЭС. Расходы могут быть изменены оперативным решением ЕнБВУ в соответствии с гидрологической обстановкой.

По информации Среднесибирского УГМС, в мае на территории Красноярского края выпало осадков 130-160% нормы, при этом в горах сохраняются значительные объемы снега – до 200-230% нормы. Таяние снегов и дальнейшее выпадение осадков может привести к значительному росту притока воды в Енисей и Ангару. По информации Иркутского УГМС, в мае в районе южных притоков Ангары выпало осадков 250-260% нормы, приток в озеро Байкал и Братское водохранилище превысил норму. По предварительному прогнозу, в целом во втором квартале приток в Енисей превысит норму, приток в Байкал и водохранилища Ангарского каскада будет в пределах многолетней нормы.

Уровень Богучанского водохранилища в течение мая повысился с отметки 207,11 до отметки 207,7 метров. Уровень реки Ангара ниже створа ГЭС находился в диапазоне отметок 138,38-138,65 метров. Акватория Богучанского водохранилища очистилась ото льда в последней декаде мая.