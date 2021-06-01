Более 800 детей из шахтерских городов и районов Красноярского края отдохнут летом в санаториях

Летом в лагере весело! Фото предоставлено компанией

Более 800 детей сотрудников красноярских предприятий СУЭК Андрея Мельниченко наступившим летом отдохнут в лучших лагерях и санаториях России. Летние лагеря Красноярского края, Хакасии, Новосибирской области и Черноморского побережья примут около 650 ребятишек. Традиционно популярностью среди детей и их родителей пользуются учреждения, расположенные в шахтерских городах – в Бородино это ДОЛ «Шахтер» и ведомственный санаторий-профилакторий «Угольщик», который ежегодно организует насыщенные детские сезоны, в Назарово – «Спутник», в Шарыпово – «Инголь» и «Бригантина». Много лет СУЭК тесно сотрудничает с детскими оздоровительными организациями в поселке Тесь Красноярского края, городов Бердск Новосибирской области и Новороссийск Краснодарского края. Этим летом впервые по договоренности с МХК «ЕвроХим» дети угольщиков смогут отдохнуть в пансионате «Химик» в одном из самых живописных мест Туапсинского района, в лесном массиве Кавказских гор.

Еще свыше 100 детей отдохнут в здравницах вместе с родителями по путевкам «Мать и дитя». Для семейного отдыха горняки предпочитают санатории Белокурихи в Алтайском крае, которую часто называют «Сибирской Швейцарией» и, конечно, солнечные пляжи Сочи и Крыма. Здесь семьи горняков также ожидают специальные оздоровительные программы – акцент во всех санаториях в этом году сделан на восстановление после коронавирусной инфекции. Кстати, семьи, перенесшие COVID-19 получили путевки в приоритетном порядке.

А в санатории можно оздоровиться. Фото предоставлено компанией

Около 30 бородинских ребят вместо оздоровительного отдыха выбрали познавательный – знакомство с достопримечательностями Санкт-Петербурга. Поездки в северную столицу организуют для детей из Бородино ежегодно, как правило, в дни осенних каникул.

Есть у школьников из шахтерских городов и районов и возможность отдохнуть с пользой не только для себя, но и для малой родины: сегодня уже завершился набор в трудовые отряды СУЭК, ребята готовятся приступить к работе. Они будут заниматься благоустройством и участвовать в спортивных соревнованиях, в том числе совместных с угольщиками, реализовывать социальные и экологические проекты, проходить профориентационные тесты с психологами и помогать в подготовке шахтерских городов к юбилеям.