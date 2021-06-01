В Норильске задержан подозреваемый в организации подпольного казино с доходом свыше 6 миллионов рублей

Фото: МВД

В Норильске полицейские смогли пресечь деятельность сразу 3 подпольных клубов казино. Предполагаемый организатор, 38-летний местный житель, задержан. Как сообщают в пресс-службе МВД, во время обысков изъяли более 60 единиц игорного оборудование, среди которых было 4 игровых автомата.

Сотрудники отдела экономической безопасности МВД выяснили, что в Центральном районе Норильска неизвестный организовал сеть подпольных казино. Мужчине, решившему заработать на азартных играх, 38 лет. Незаконная игровая деятельность уже принесла ему больше 6 миллионов рублей.

Его задерживали при поддержке бойцов СОБР Управления Росгвардии. Одновременно с подозреваемым силовики нагрянули и в 3 клуба казино, куда обычные жители могли попасть только по предварительной договоренности. В залах располагалось игровое оборудование, среди которых было 4 игровых автомата. Также во время обысков силовики изъяли 230 000 рублей наличными. Было возбуждено уголовное дело «Незаконные организация и проведение азартных игр». Проводится расследование.