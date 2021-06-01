Жительница Норильска получила предложение выйти замуж через рекламный баннер

Фото: norilsk.today

Классический костюм, огромный букет цветов и гигантский рекламный баннер с фотографией возлюбленной: фото и видео романтичного предложения руки и сердца в Норильске разошлось по соцсетям.

Ничего не подозревающая жительница северного городка приехала на улицу Ленина, где её заранее ждал возлюбленный. Мужчина подготовился – надел костюм, купил цветов и заказал 4-этажный баннер с надписью «Любимая, выходи за меня замуж!» и их совместным фото, сделанным еще в юности. Норильчанин встал на одно колено, достал коробочку с кольцом… И женская реплика «О, моё старое кольцо!» полностью переворачивает ситуацию.

Оказалось, что это не предложение о замужестве и создании семьи, а подарок на 25-летний юбилей свадьбы. Как рассказали в комментариях пользователи соцсетей, влюбленная парочка окольцована уже как четверть века, они празднуют серебряную годовщину своих отношений. Мужчина решил удивить свою жену, поэтому на баннере фото из их юности и кольцо, с которым он делал то самое, первое предложение.