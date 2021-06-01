Автобусы, переданные Красноярску правительством Москвы, вышли в рейс

У автобусов высокий класс экологичности Евро-4 и Евро-5. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В Красноярске обновился городской муниципальный парк. На текущей неделе 40 новых ЛиАЗов выйдут на маршруты №№ 10, 11, 19, 30, 31, 37, 49, 52, 55, 56, 64, 87 и 95.

- По поручению главы города Сергея Еремина мы продолжаем работать с правительством Москвы по передаче Красноярску автобусов на безвозмездной основе, – рассказал заместитель руководителя городского департамента транспорта Игорь Манченко. – Машины низкопольные, комфортабельные, могут перевозить маломобильных людей, инвалидов-колясочников, мам с колясками. Кроме того, у автобусов высокий класс экологичности Евро-4 и Евро-5, выбросы в атмосферу намного ниже.

С 2020 года Красноярск безвозмездно получил 70 современных автобусов марки ЛиАЗ от правительства Москвы. Всего же за последние 3 года муниципальные и коммерческие перевозчики обновили подвижной состав своих парков на 452 автобуса и 26 троллейбусов, а это больше трети от общего количества городского транспорта. Из этого числа 103 единицы – абсолютно новые машины с завода-изготовителя. В 2019 году на улицы города вышло 57 новых автобусов и 1 троллейбус, в 2020 – 10 автобусов и 1 троллейбус, в 2021 – 6 автобусов и 24 троллейбуса.

Евгений Сараев, водитель ЛиАЗа, уже оценил возможности новой машины.

- Автобус комфортабельный, получше прежних. Кабина удобная, места много, управлять машиной легче, – говорит Евгений Сараев. – У автобуса плавное движение. Больше запас мощности у двигателя: даже если в автобусе много народа, то он все равно идет хорошо, мягко. У машины есть функция «автонаклон», то есть когда подъезжаешь к остановке, автобус можно наклонить, чтобы пассажирам было удобно заходить.

Добавим, что до конца 2021 года планируется получить еще порядка 50 таких автобусов из Москвы.