В Богучанском районе дорожные полицейские задержали пьяного водителя лесовоза без прав

Фото: ГИБДД

В Красноярском крае сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя лесовоза, совершавшего рабочий рейс. Как рассказали в пресс-службе ведомства, мужчина уже лишался водительских прав за езду в нетрезвом виде, но его работодателя это не остановило.

Рецидивист на КАМАЗе остановился на обед вместе с водителем «Волги» на проселочной дороге. Они «накрыли поляну» прямо на капоте легковушки, где помимо обеда были и горячительные напитки. Эту картину заметили проезжающие мимо жители края. Водители передали информацию о пьяных водителях сотрудникам ГИБДД. Госавтоинспекторы немедленно отправились к пьянствующим.

По пути полицейские встретили того самого водителя лесовоза. Прибор зафиксировал 0,78 промилле алкоголя в литре выдыхаемого им воздуха, а база данных показала, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение.

В отношении автомобилиста заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы. Собственнику автомобиля, принявшего на работу водителя без прав, грозит штраф 30 000 рублей.