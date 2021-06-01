Погода в Красноярске на 2 июня 2021: ожидается жара до +28 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярск пришло долгожданное лето, которые с самого начал взяло с места в карьер. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 2 июня 2021.

По данным гидрометцентра, 2 июня в Красноярске днем будет до +28 градусов. Солнце, при этом, спрячется за облаками, но осадков не ожидается. Весь день будет тепло и сухо. О ветре пока можно будет забыть. Порывы составят около 2 метров в секунду.

Ночью же похолодает до +13 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер ослабнет практически до штиля. Атмосферное давление в течение дня – 730-733 мм рт.ст.

Яндекс. Погода обещает красноярцам дневную температуру максимум до +27 градусов. Синоптики ожидают солнечное небо. Сила ветра составит едва заметные 1-2 метра в секунду.

Ночью похолодает до +14 градусов. Будет сухо и ясно. Атмосферное давление – 742-743 мм рт.ст.