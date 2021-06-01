Житель Красноярска угнал незапертый автомобиль, чтобы покататься по ночному городу

Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ленинском районе Красноярска местный житель забыл закрыть на ночь свой автомобиль. Этим решил воспользоваться 22-летний парень, прогуливавшийся ночью в том районе. Как сообщают в МВД, молодой человек покатался по городу и бросил автомобиль в Емельяновском районе.

Оказалось, что автомобиль ВАЗ не только был не заперт, но еще и с ключами в салоне. Их угонщик обнаружил, когда решил опустить солнцезащитный козырек. После того, как парень вдоволь накатался по Красноярску, он доехал до деревни Старцево в Емельяновском районе и бросил там машину.

Угнанный автомобиль был найден полицейскими. Благодаря куче отпечатков пальцев в машине, личность похитителя была быстро установлено. Парень, угнавший авто, уже задержан.

Молодой человек полностью признал свою вину. В его отношении заведено уголовное дело по статье «Угон». Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.