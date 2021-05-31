Под Красноярском сгорел коттедж во время молодежной вечеринки

Фото: ТВК

Все случилось в Минино Емельяновского района в ночь на 29 мая. Посреди молодежной вечеринки сгорел арендованный коттедж.

Причиной возгорания стала неисправность отопительной системы. Пожар разгорелся на площади около 150 квадратных метров. Существовала вероятность того, что огонь перекинется на соседние здания. Однако, к счастью, никто не пострадал.

Местная жительница Светлана рассказала журналистам «ТВК», что в сгоревшем коттедже отдыхала молодежь 20-25 лет. Ребят просили быть потише, но те игнорировали все просьбы. В какой-то момент отдыхающие закричали «Горит!»:

- Посмотрела с другой стороны дома, увидела дым. Он был внутри здания. Через 20 минут приехали пожарные, но внутри было уже пламя, все было так быстро. Вздулась и лопнула черепица, жар пыхнул, мы с мужем полили все стены нашего дома, у нас начал плавиться сендвич – рама такая – черепица тоже, - поделилась Светлана.