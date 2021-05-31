В Красноярском крае полицейских заподозрили в избиении двух человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Шарыповском районе уголовное дело завели в отношении замначальника местного ОУР МВД и оперуполномоченного того же отдела. Статья серьезная – их подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия и оружия.

По предварительной версии следкома, утром 30 апреля 2021 года, полицейские посадили в Ладу Гранта двух местных жителей за город, где избили их и угрожали огнестрельным оружием, причинив нравственные и физические страдания.

- В настоящее время подозреваемые задержаны, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - передают в пресс-службе СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

В пресс-службе МВД по краю «КП-Красноярск» сообщили, что полицейские применили насилие во время рейда по пресечению незаконного оборота оружия.

Руководство Главка назначило служебную проверку. В случае, если вина полицейских подтвердится, их уволят из ОВД, а непосредственные руководители понесут дисциплинарную ответственность.