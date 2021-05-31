МегаФон прибавил скорость мобильного интернета жителям деревень и дачных поселков Красноярского края

Новые базовые станции построили на самых загруженных участках сети. Фото: МегаФон

Компания МегаФон увеличила скорость мобильного интернета жителям 90 городов, деревень и дачных поселков Красноярского края. А более 60 населенных пунктов региона впервые подключились к 4G оператора.

Мобильный интернет в 10 раз быстрее прежнего появился у более 30 тысяч жителей небольших сел Богучанского, Большемуртинского, Дзержинского, Емельяновского, Ермаковского, Иланского, Казачинского, Канского, Каратузского, Козульского, Краснотуранского, Курагинского, Манского, Минусинского, Назаровского, Рыбинского, Саянского, Сухобузимского и Шарыповского районов.

Еще 30 городов и поселков региона, где за последнее время значительно выросла активность абонентов в сети, получили дополнительные базовые станции для увеличения скорости и территории покрытия 4G.

Особое внимание инженеры МегаФона уделяют дачным поселкам Красноярского края. В прошлом году многие красноярцы на дачах не только отдыхали и копали грядки, но и работали на «удаленке». Специалисты проанализировали интенсивность нагрузки на сеть в дачном «поясе» и построили новые базовые станции на самых загруженных участках. Теперь учиться, работать онлайн на свежем воздухе или посмотреть любимый сериал после прополки огурцов стало проще садоводам в районе станции Крючково и станции Кача, села Еловое, деревни Таскино, сел Арейское и Дрокино, а также СНТ «Механизатор» и поселка Манский.

Дачники уже оценили новые скорости мобильного интернета. Так, например, модернизированная вышка в районе поселка Манский на этих майских праздниках «раздала» 2,2 млн Мбайт – в 2 раза больше мобильного трафика, чем в прошлом году. Этого хватит, чтобы 20 тысяч раз в HD-качестве посмотреть видеоролики с огородными советами Тети Тани – популярной красноярской телеведущей и блогера на YouTube-канале «Голова садовая».

- Мы не сбавляем темпов модернизации и развития сети в Красноярском крае – только за последний год доля населения, живущего на территории покрытия 4G МегаФона, выросла на 10%. В этом году мы сконцентрировали внимание на небольших селах и дачах. К летнему сезону уже ускорили мобильный интернет во многих садоводческих товариществах и продолжим расширять покрытие 4G не только на дачных поселках вокруг Красноярска, но и под Зеленогорском, Лесосибирском и Канском, – прокомментировал Виталий Молотков, директор Красноярского отделения МегаФона.