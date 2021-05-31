В Красноярске юноша отобрал дорогой iPhone 11 у девушки-подростка Фото: Мария ЛЕНЦ

В полицию обратилась 17-летняя жительница Красноярска. Девушка рассказала, что на улице незнакомый парень вырвал у нее из рук iPhone 11 и сбежал. Сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей. Потерпевшая смогла подробно описать внешность нападавшего, после чего ориентировку передали всем наружным нарядам полиции.

Задержали подозреваемого очень быстро. Им оказался 19-летний парень. Гаджет был обнаружен при нем. Юноша даже не удосужился уйти далеко – его поймали рядом с местом преступления в Ленинском районе. Красноярца доставили в отделении полиции, а телефон вернули девушке.

- В отношении задержанного следственным отделом ОП №8 СУ МУ МВД России «Красноярское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 4 лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.