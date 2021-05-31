Жителя Якутии обвиняют в пиратстве фильма «Черный снег» Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуроры выяснили, что в феврале 2021 года местный житель смотрел фильм «Хара Хаар» (Черный снег) в кинотеатре. Киноленту он снял на своей мобильный телефон, а затем выложил на youtube-канал, предварительно изменив название картины. Так, за 15 дней запись фильма собрала на видеохостинге более 4,7 тысяч просмотров.

Вскоре пиратство вскрылось и мужчиной заинтересовались правоохранители. Владельцам авторских прав на фильм причинен ущерб на сумму более 1,4 млн рублей. А житель Мегино-Кангаласского района стал фигурантом уголовного дела по статье «незаконное использование объектов авторского права, совершенное в особо крупном размере».

- После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в Мегино-Кангаласский районный суд для рассмотрения по существу, - передает пресс-служба прокуратуры по Республике Саха (Якутия).