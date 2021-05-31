Житель Красноярска угнал автомобиль во время прогулки по городу Фото: Мария ЛЕНЦ

Все произошло в Ленинском районе Красноярска в ночь на 23 мая. 22-летний местный житель прогуливался по району и заметил во дворе недалеко от собственного дома автомобиль ВАЗ. Парень дернул ручку машину, которая к его удивлению, поддалась.

Тогда красноярец сел в салон и начал искать ключ. Его он обнаружил под солнцезащитным козырьком. Тогда парень и решил покататься на чужом авто. Он завел машину и отправился разъезжать по дорогам ночного города. Доехал он до деревни Старцево в Емельяновском районе, где и бросил машину.

Полицейские нашли автомобиль и обнаружили в салоне отпечатки пальцев юноши. Вскоре он был задержан. Свою вину молодой человек полностью признал. Было возбуждено уголовное дело по статье «угон». Теперь парню грозит до 5 лет лишения свободы.

- Полицейские предупреждают о последствиях беспечного отношения к своему имуществу, а также указывают на необходимость использования автосигнализации на транспортных средствах, - сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.