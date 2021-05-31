Четыре абитуриента из Красноярского края успешно пошли онлайн-прослушивание в ГИТИС

Наталья и Геннадий Назаровы. Фото предоставлено героями публикации

Компания МТС подвела итоги онлайн-приемной ГИТИС, которая состоялась 26 мая для абитуриентов из Сибирского федерального округа. Мастера ГИТИСа кинорежиссер, сценарист Наталья Назарова и актер театра и кино Геннадий Назаров провели для желающих поступить в институт театрального искусства онлайн-консультацию, где дали советы, как вести себя на экзамене и какой материал выбрать для чтения. После консультации в течение нескольких часов проходило индивидуальное прослушивание.

- Проект онлайн-прослушиваний «Поколение М» – уникальная возможность для ребят попробовать себя, - считает Наталья Назарова. – Чтобы поступить к нам многие приезжают издалека, тратят большие деньги и не всегда проходят испытания. Цифровые технологии – большое благо, поэтому я благодарю организаторов за эту онлайн-приемную.

Всего на кастинг свою программу представили около 100 абитуриентов из 22 городов и поселков Сибири. Конкурсанты читали Платонова, Чехова, Пушкина, Маяковского, Веру Полозкову, Островского, Астафьева, исполняли стихи и песни собственного сочинения. 16 подростков рекомендованы к поступлению на актерский факультет ГИТИСа.

Среди финалистов два абитуриента из Красноярска – Кристина Бушкова и Вячеслав Непомнящий, а также Екатерина Петина (Норильск) и Никита Гробовенко (Шарыпово).

Никита Гробовенко хочет быть актером и собирается поступать на актерский факультет.

Никита Гробовенко. Фото предоставлено героем публикации

- Может, прозвучит банально, я несколько лет занимаюсь актерским мастерством – читаю стихи, басни, прозу, принимал участие в городских спектаклях. Когда я только начал этим заниматься, у меня были проблемы с речью, общением. А потом с каждым годом видел, как я меняюсь, развиваюсь. Мне нравится создавать образы, персонажей и чувствовать перекличку со зрителем, - рассказывает Никита.

Его выступление так понравилось мастерам, что они решили пригласить сразу на третий тур.

Кристина Бушкова из Красноярска считает, что онлайн-прослушивания замечательная возможность поверить себя.

Кристина Бушкова. Фото предоставлено героем публикации

- Не нужно выезжать из своего региона, даже выходить из дома. К поступлению в вуз на специальность артиста драматического театра и кино я готовлюсь целенаправленно уже год, – говорит Кристина. – Я проходила и другие прослушивания, но очень хотелось попробоваться в мастерскую Натальи Вадимовны и Геннадия Геннадьевича. С одной стороны, дистанционное прослушивание, конечно, более комфортно – находишься у себя дома. Но есть и сложность – нет живого контакта с педагогом, через камеру нужно выдавать еще больше энергии. Конкуренция была большая, и я удивлена, что смогла пойти!

Как и Никита, в июне Кристина собирается на очные прослушивания в Москву.

- Онлайн-прослушивание в ГИТИС для Сибири – не новинка, но для детей из Красноярского края проходит впервые. Наш регион находится вдали от столичных вузов, поэтому онлайн-формат для него особенно актуален. Даже находясь за тысячи километров, выпускники могут попробовать свои силы в поступлении в легендарное учебное заведение. Это поистине бесценная возможность и шанс для талантливых ребят из отдаленных регионов, - отметил директор МТС в Красноярском крае Александр Колодкин.