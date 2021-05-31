Жителям Красноярского края выписали более 1100 штрафов за нарушение противопожарного режима

Фото: МЧС по Красноярскому краю

Режим действует в 57 районах Красноярского края. Так, местным жителям запрещено проводить различные пожароопасные работы: сжигание мусора, разведение костров, пал травы и тд.

Инспекторы пожарного надзора без дела не сидят и активно проводят рейд против нарушителей режима. Госинспекторы проводят с красноярцами профилактические беседы, напомнив о соответствующих запретах.

- Беседуя о мерах профилактики, инспекторы пожарного надзора говорили о надлежащем контроле взрослых за детьми, о недопущении детских игр и шалостей со спичками и зажигалками, а также поджогов травы, - сообщают в региональном МЧС.

Однако это не всегда действует так, как должно. В итоге с начала пожароопасного сезона за нарушения режима выписано более 1100 штрафов.

В МЧС по Красноярскому краю напомнили о суммах штрафов за нарушение требований пожарной безопасности:

- для граждан – от 2 до 4 тысяч рублей;

- для предпринимателей без юрлица – от 30 до 40 тысяч рублей;

- для юридических лиц – от 300 до 400 тысяч рублей.