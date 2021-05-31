Красноярские госавтоинспекторы завели 531 дело за несвоевременную оплату дорожных штрафов Фото: Мария ЛЕНЦ

В красноярской ГИБДД напоминают, что при получении штрафа, водитель может обжаловать решение в течение 10 дней, после чего, в случае неудачи, у него есть 60 дней на оплату. В противном же случае, неплательщика ждут дополнительные санкции.

Так, должника могут наказать штрафом в двукратном размере от суммы уже имеющегося, отправить на обязательные работы до 50 часов, либо отправить на 15 суток под арест.

На сегодняшний день дорожные полицейские завели 531 дело за несвоевременную уплату дорожных штрафов. Наказания выписывались следующие:

- Двукратный штраф – 293;

- Административный арест – 40;

- Обязательные работы – 32.

- Вместе с тем граждане имеют возможность уплатить половину штрафа от суммы наложенного взыскания, если уплата производится в течение 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности, - добавили в пресс-службе красноярской ГИБДД.