В Туве полицейские вытащили семью из застрявшей в реке машины. Фото: МВД Тувы

В Туве полицейские вытащили семью из застрявшей в реке машины. Произошло это недалеко от города Чадана. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе республиканской полиции.

Около 19 часов 27 мая жительница города позвонила в полицию и сообщила: четверо ее родственников, из которых двое – дети, попали в беду. Они пытались переехать вброд реку Хондергей, но из-за паводка вода там сильно поднялась. Машину подхватило потоком, понесло. Пассажиры успели сообщить женщине о случившемся.

Когда полицейские вместе со спасателями приехала на место, увидели наполовину затопленный УАЗ. К счастью, семье к тому времени удалось самостоятельно выбраться на берег. Медики их осмотрели и убедились, что никто не пострадал. Полицейские доставили всех домой на служебной машине, а внедорожник на берег вытащили с помощью пожарных.

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