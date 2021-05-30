Житель Хакасии с нечеловеческой жестокостью расправился с хозяином квартиры, к которому пришел в гости Фото: Мария ЛЕНЦ

Следователи завершили расследование уголовного дела по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью», которое произошло 18 января этого года в поселке Усть-Абакан (Республика Хакасия). Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, 34-летний житель города Сорска находился в Усть-Абакане, где встретил своего 42-летнего знакомого. Тот пригласил его в гости – на застолье.

Обвиняемый пришел не один, а вместе с братом и знакомой женщиной. Поначалу все шло нормально, но по мере опьянения между подозреваемым и хозяином дома возникла ссора. Взаимная нецензурная брань переросла в драку. Как впоследствии показала судебно-медицинская экспертиза, хозяин дома получил более 160 ударов по всему телу: руками, ногами, вилкой, двумя разными ножами. Он скончался на месте происшествия.

Кроме того, в период с 10 по 12 января обвиняемый совершил кражу металлических пластин на территории промбазы.

В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.