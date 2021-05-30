В Красноярске неизвестный напал на школьника из-за брошенной из окна бутылки Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске неизвестный (на тот момент) мужчина напал на школьника. Произошло это в одной из школ в 2020-м году. Историю рассказала в своем ежегодном отчете уполномоченная по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова. К ней по этому поводу обратилась мама семиклассника.

Дело было так: под окнами школы стояла группа родителей. Из окна класса на третьем этаже вылетела пластиковая бутылка с водой. Один из родителей вместе с педагогом поднялся в класс с вопросом: «Кто это сделал?» А когда выяснил, взял за грудки мальчика и несколько раз встряхнул.

Наверняка мама пыталась получить объяснение у руководства школы, а не получив его, обратилась к детскому омбудсмену. По результатам проверки работники учебного учреждения получили выговор за нарушение пропускного режима.

- Без сомнения, поступок подростка безответственный, но разбираться в случившемся необходимо было только в присутствии администрации школы и законных представителей семиклассника. Позволять постороннему лицу учинять «разборки» с чужим ребёнком недопустимо, - прокомментировала Ирина Мирошникова.

К слову, подобная история произошла в начале мая в Канске. Там пожилой мужчина схватил и тряхнул за грудки девочку только потому, что внук пожаловался, что его обижают.

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