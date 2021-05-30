Стаж работы – полчаса: в Железногорске задержали таксиста с поддельными документами

В Железногорске задержали таксиста с поддельными документами. Фото: ГИБДД Железногорска

В Железногорске дорожные полицейские выявили факт использования поддельного водительского удостоверения. Ситуация трагикомичная, судите сами. В конце 2020 года 29-летний местный житель решил устроиться на работу в такси. Зарплата там хорошая, к тому же таксофирма приглашает водителей. Но как быть, если автошколу он никогда не посещал и водительских прав у мужчины, соответственно, никогда не было? Решать этот вопрос по правилам ему показалось делом долгим.

Тогда он нашел в интернете способ сделать все поскорее – сайт по продаже подделок. Да, переплатил почти в два раза, отдал 40 тысяч рублей. Но зато через несколько дней получил права со своей фамилией, фотографией, отметкой о категории транспортных средств, которыми может управлять. От настоящих не отличить.

Со спокойной душой пришел устраиваться в таксофирму, директор заключил с ним договор аренды автомобиля «Тойота». И вот новоявленный таксист выезжает на свой первый вызов и… его останавливает экипаж ДПС, чтобы проверить документы. У госавтоинспекторов глаз наметанный, тут же пробили по базе, выяснилось, что на самом деле документы с таким номером принадлежат жительнице из Ленинградской области.

Суд вынес мягкое решение для молодого человека – 5 месяцев ограничения свободы. Теперь он обязан регулярно отмечаться в Уголовно-исполнительной инспекции и не выезжать за пределы железногорского КПП.