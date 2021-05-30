В Красноярск привезли сразу две вакцины от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярск продолжает поступать вакцина от коронавируса. Очередная партия была доставлена в конце минувшей недели. На сей раз даже не одна, а две: 19 – 11 тысяч доз «ЭпиВакКороны» от новосибирского центра «Вектор» и почти 2,5 тысячи доз вакцины «Спутник V».

По ранее данному поручению губернатора края Александра Усса, препараты будут распределять по территориям края, учитывая спрос жителей на вакцинацию. Потребность в вакцине сейчас есть в Красноярске. Горожане массово записываются на прививку, однако иногда лист ожидания может растянуться на несколько недель. Это связано с нерегулярностью графика поставки препаратов и их недостаточным количеством.

В министерстве здравоохранения Красноярского края добавили, что всего с начала прививочной кампании в край было поставлено более 345 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции. Тогда как до конца года планируется иммунизировать до 1,3 миллионов жителей края.