В Красноярском крае от коронавируса за сутки скончались еще 7 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 95 человек. За все время в регионе зафиксировано 73 319 случая заражения COVID-19. По данным Роспотребнадзора, темп прироста заболеваемости за сутки составляет 0,1%.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечился от коронавируса 81 человек, тогда как 27 мая сообщалось о 80 выздоровевших. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 67 504 пациента.

Число летальных случаев от ковида остается примерно на одном уровне. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 7 человек. Общей сложности от болезни скончались 3732 красноярца.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 14 219 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 001 человек. Проведено тестов на коронавирус всего 2 718 642, из них за последние сутки 5 195, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.