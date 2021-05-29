Паводок в Красноярском крае отрезал от мира 14 населенных пунктов

Фото: МЧС по Красноярскому краю

Отрезанными водой от цивилизации оказались жители сел в Каратузском, Ермаковском и Курагинском районах. В краевом МЧС сообщают, что люди обеспечены всем необходимым, никто не паникует. При необходимости им доставят дополнительные лекарства.

Через перелитую дорогу, соединяющую Каратузское, Верхний, Нижний Кужебар уже направлены дополнительные средства. Перевозят через затопленный участок и местных жителей. Так, на машине высокой проходимости из аэромобильной группировки МСЧС, перевезен ребенок.

Также сельчанам доставляют продукты питания. В поселке Нижнеусинское спасателям, пожарным и полицейским пришлось передавать пакет с провизией с помощью натяжного троса.

- На утро 29 мая остаются подтопленными 17 жилых домов, расселены по родственникам 22 человека, в том числе 6 детей. Подтоплено 134 приусадебных участков и 202 дачных участка, - добавляют в пресс-службе МЧС по Красноярскому краю.