Под Красноярском двое мужчин вырубили сосны в заказнике на 1,7 миллиона рублей

Фото: МВД по Красноярскому краю

Еще в апреле полицейские обнаружили незаконную рубку на особо охраняемой природной территории заказника «Тальско-Гаревский» в Сухобузимском районе. Неизвестные вырубили около 40 кубометров сосны.

На месте преступления были обнаружены спиленные деревья, автомобили КАМАЗ, МАЗ с прицепом, ЗИЛ и УАЗ, а также следы машины, бензопила, мобильный телефон и 2 рации. Через некоторое время на том же месте поймали и лесорубов.

Подозреваемыми оказались двое мужчин 36 и 33 лет. «Черные лесорубы» снесли 23 сосны. Сумма материального ущерба составила внушительные 1,7 миллионов рублей.

- Следователями МО МВД России «Емельяновский» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - передает МВД по Красноярскому краю.