Полицейские задержали жителя Москвы, приехавшего в Красноярск воровать Фото: Мария ЛЕНЦ

Буквально пару дней назад от краж начали страдать жители Пашенного. Некто вскрывал окна на нижних этажах домов, проникал внутрь и забирал деньги и драгоценности. Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей. Двое жителей микрорайона обратились в полицию.

Полицейские выяснили, что кражами занимался 31-летний житель Москвы. Его задержали прямо в аэропорту Красноярска при попытке вылететь в первопрестольную. Оказалось, что мужчина уже был судим – за умышленное повреждение имущества и побои. В краевой центр он приехал с целью поворовать.

- В отношении задержанного следственным отделом № 12 СУ МУ МВД России «Красноярское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – лишение свободы на срок до 6 лет, - передают в МВД по Красноярскому краю.

Сейчас полицейские проверяют, не причастен ли столичный гость к другим кражам в Красноярске.