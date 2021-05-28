В красноярской маршрутке перевернулась коляска с младенцев. Стоп-кадр видео

В красноярской маршрутке накануне, 27 мая, произошло ЧП, в которой разбирались сотрудники ГИБДД. Установленная в салоне автобуса камера наблюдения помогла установить картину происшествия от начала и до конца.

В автобус маршрута № 50 зашла молодая женщина с детской коляской. Поставив коляску на площадке по ходу движения автобуса, она прошла дальше по салону и села на свободное пассажирское место. Неожиданно коляска переворачивается. Мать бросается и вытаскивает его. К счастью, он не пострадал.

Не уточняется, предъявляла ли пассажирка претензии к водителю на «неправильную езду». Но без сомнения, в вина за ЧП лежит исключительно на маме, которая проявила халатность и не подумала о безопасности своего малыша. Госавтоинспекторы отмечают, что в данном случае женщине следовало находиться рядом и придерживать коляску. Ну или попросить кого-нибудь из пассажиров пересесть на свободное место, а самой сесть рядом с коляской.