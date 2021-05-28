В Кодинске на городском бульваре появится новая арка

Так будет выглядеть городской бульвар в Кодинске после завершения ремонтных работ. Фото предоставлено компанией

Богучанская ГЭС передала администрации Кодинска средства на благоустройство города. По решению Совета директоров АО «Богучанская ГЭС» в бюджет города направлены 5 млн рублей на реализацию проекта «Городской бульвар». Средства направят на строительство многофункциональной городской арки, символизирующей ГЭС как крупнейшее градообразующее предприятие. В концепции арки отражены технологичность (в архитектурной форме) и энергия (в дизайне освещения) Богучанской ГЭС. Работы должны быть завершены до конца 2021 года.

В 2020 году Кодинск (Кежемский район Красноярского края) победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города» с проектом благоустройства «Городской бульвар». Проект получил высокую оценку комиссии конкурса, его реализация полностью изменит центральную часть города. Решение о внесении дополнений в программу благотворительности АО «Богучанская ГЭС» на 2021 год было внесено 6 апреля 2021 года; работы на центральном бульваре уже идут, демонтаж старой арки уже завершен.

Программа благотворительности Богучанской ГЭС на 2020 год реализована полностью. Большая часть средств по программе была направлена на улучшение технического оснащения Кежемской районной больницы. На средства Богучанской ГЭС спортивная школа Кежемского района приобрела светодиодные прожекторы для стадиона; средняя школа №2 – ламинат для танцевального класса. Комплексный центр социального обслуживания населения Кежемского района при поддержке энергетиков создал временные рабочие места для инвалидов.

В 2021 году в рамках программы благотворительности социальные учреждения будут обеспечены спортивным инвентарем, мебелью, компьютерами и программным обеспечением. Продолжается сотрудничество с Кежемским историко-этнографическим музеем имени Ю.С. Кулаковой, районным домом культуры «Рассвет», Комплексным центром социального обслуживания населения и другими организациями.