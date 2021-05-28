В Хакасии ГИБДД остановили нетрезвую многодетную мать Фото: Мария ЛЕНЦ

В Саяногорске сотрудники ГИБДД оставили на дороге автомобиль Нуundаi Sоlаris, за рулем которого находилась 32-летняя местная жительница. Это случилось в минувшую среду 26 мая. Женщина была в состоянии алкогольного опьянения, пройти освидетельствование согласилась. Алкотест показал 2,28 мг/л при допустимых значениях 0,16.

Нарушительница уже находилась в базе ГИБДД, она не в первый раз попалась сотрудникам дорожной полиции в пьяном виде за рулем. Сначала в 2019 году ее отстранили от управления транспортным средством. Затем в январе 2020 года инспекторы ДПС вновь задерживали ее подшофе. Тогда суд назначил ей штраф в размере 150 тысяч рублей, лишил водительских прав на 2,5 года. И вот опять.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГИБДД Хакасии, злостная нарушительница воспитывает троих детей. Но этот факт не удерживает ее от необдуманных поступков. Сейчас ее иномарка помещена на спецстоятку. А полицейские собрали материал для возбуждения уголовного дела.