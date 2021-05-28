В Красноярском крае от коронавируса за сутки скончались еще 6 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 93 человек. За все время в регионе зафиксировано 73 224 случая заражения COVID-19. По данным Роспотребнадзора, темп прироста заболеваемости за сутки составляет 0,1%.

Продолжается прирост случаев выздоровления, но меньший, чем день назад. За сутки вылечились от коронавируса 80 человек, тогда как 27 мая сообщалось о 89 выздоровевших. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 67 423 пациента.

Число летальных случаев от ковида остается примерно на одном уровне. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 6 человек. Общей сложности от болезни скончались 3725 красноярца.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 14 276 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 997 человек. Проведено тестов на коронавирус всего 2 713 447, из них за последние сутки 5 386, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.