Красноярские выпускники сдают экзамен по математике

Красноярские выпускники школ сдают экзамен по математике Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня выпускники школ сдают экзамен по математике. Это не ЕГЭ, это ГВЭ (государственный выпускной экзамен), который выбрали те, кто не планирует поступать в высшие учебные заведения. Как пояснили в министерстве образования края, в этом году по решению Рособрнадзора экзамены в форме ГВЭ могут сдать выпускники, которым нужно получить аттестат об окончании школы для дальнейшего обучения в колледжах или техникумах. Достаточно получить удовлетворительный результат по двум предметам – математике и русскому языку. Русский язык на писали 25 мая.

В крае организовано 124 пункта проведения экзамена, 50 из них в отдаленных и труднодоступных территориях. Сам экзамен состоит из 14 заданий с кратким ответом базового уровня сложности, на выполнение отводится два часа.

- При сдаче экзамена в форме ГВЭ нет централизованной обработки бланков, все проверяется в регионе. Поэтому при удовлетворительном результате по двум предметам – русскому языку и математике, аттестаты выпускникам выдадут уже в начале июня, – отметила министр образования края Светлана Маковская.

Для тех, кто по уважительной причине не смог участвовать в основной волне, Добавим, что основная волна ЕГЭ стартует 31 мая. На этот день назначены экзамены по географии, литературе и химии.