Житель Красноярского края получил в наследство от брата ружье и патроны. Фото: МВД

В доме у 29-летнего жителя таежной деревни Гуляевка (Курагинский район) полицейские нашли оружие и боеприпасы: одноствольное ружье калибра 7,62, 10 патронов разного калибра и более 160 граммов пороха. Разрешительных документов на этот арсенал у него не было, поэтому все изъято. И возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия».

Молодой человек рассказал, что ружье и боеприпасы принадлежали его брату. К сожалению, тот умер. Поэтому подозреваемый забрал все себе как наследство. Хотя знал, что нарушает закон, но рассчитывал, что никаких проблем у него не будет.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, максимальное наказание, которое ему грозит, это лишение свободы на срок до 4 лет. Суда мужчина будет ждать дома, под подпиской о невыезде.