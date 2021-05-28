ВТБ: объем выдачи кредитов населению Красноярского края и Республики Хакасия вырос на треть

В первом квартале 2021 года ВТБ нарастил выдачи кредитов частным клиентам в Красноярском крае и Республике Хакасия до 10,9 млрд рублей, что на 30% больше чем за аналогичный период прошлого года. Портфель кредитов населению банка в регионе за этот период вырос до 89 млрд рублей.

В результате роста потребительской активности наиболее высокую динамику показало направление потребительского кредитования. С января по март ВТБ предоставил жителям Красноярского края и Республики Хакасия кредиты на сумму 5,9 млрд рублей, что на две трети больше, чем годом ранее. Также рост демонстрирует и автокредитование – выдачи автокредитов за три месяца текущего года увеличились на 38% по объему и на 16% по количеству.

Более половины розничного портфеля кредитов ВТБ в регионах занимает ипотека. За первый квартал более двух тысяч семей Красноярского края и Хакасии смогли улучшить свои жилищные условия. Объем выдач жилищных кредитов за первые три месяца года составил 4,7 млрд рублей. Из них 370 кредитов на сумму около 1 млрд рублей предоставлены по программе «Ипотека с господдержкой 2020».

«В начале года мы отмечаем рост потребительского спроса – жители края и Хакасии реализуют планы, отложенные в пандемию. Росту объемов кредитования также способствуют комфортные условия, которые мы постоянно совершенствуем, и доступность дистанционных сервисов оформления и получения кредита», - отметила управляющий ВТБ в Красноярском крае Наталья Табаринцева.