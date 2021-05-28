Tele2 проведет арт-фестиваль в режиме онлайн

Tele2 проведет арт-фестиваль в прямом эфире. Каждый четверг на протяжении пяти недель зрителей ждут онлайн-представления музыкантов, художников, танцовщиков и стендап-комиков. Сценой для героев фестиваля станут необычные площадки столицы – подводная лодка, подземный паркинг, популярный парк и другие. Первый прямой эфир состоится 27 мая в 19:00 – музыкант MCСенечка выступит на трибунах бассейна под открытым небом «Чайка». Трансляции будут вестись в официальной группеTele2 «ВКонтакте».

Ускоренные темпы развития цифровых технологий меняют индустрию развлечений. Присутствовать на зрелищном мероприятии, общаться с его героями и зрителями, а также самостоятельно инициировать яркие события можно из любой точки города с помощью смартфона и мобильного интернета 4G. Так, Tele2 поддерживает стремление своих клиентов в любой момент стать частью необычного представления и запускает арт-фестиваль в онлайн-режиме.

Оператор снова меняет правила и организует трансляции с выступлением музыкантов, художников, танцовщиков и стендап-комиков из самых необычных площадок столицы. Зрители смогут посетить музыкальный концерт, который пройдет на площадке у бассейна, или оказаться на подводной лодке и стать частью танцевального спектакля без слов. При этом присоединиться к фестивалю можно будет из любой точки страны или мира.