В Якутии на реке Лена затонуло судно-рефрижератор

В Якутии на реке Лена затонуло судно-рефрижиратор Фото: Мария ЛЕНЦ

В Якутске на реке Лена затонуло судно-рефрижератор. Это произошло 26 мая в районе прохода речного порта. Возможной причиной может быть ошибка экипажа в условиях повышенного уровня воды. Или же повреждения судна. На месте сейчас наблюдается нефтяное пятно. Площадь загрязнения составляет около 250 квадратных метров.

Как сообщает якутская транспортная прокуратура, объемы нефтепродуктов, попавших в Лену, сейчас уточняются. Идет работа по локализации загрязнения. Проверкой случившегося занимаются также представители Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте, региональное управление экологического надзора, Росприроднадзора, МЧС.

К слову, в министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия), о случившемся сообщил житель города Якутска.