Детям-сиротам в Красноярском крае будут выдавать жилищный сертификат Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае остро стоит проблема получения жилья детьми, оставшимися без попечения родителей. Очередь составляет более 6 тысяч человек, а жильем обеспечиваются ежегодно не более 13 %. И в то же время прибавляются новые имена в списках. Ситуация осложняется существенным ограничением на рынке недвижимости квартир, отвечающих требованиям закона для предоставления сиротам, отсутствием на территории сельской местности качественного жилья определенной площади и свободного к продаже, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры.

По инициативе прокурора края Романа Тютюника и правительства края депутаты регионального Заксобрания приняли в первом чтении закон, устанавливающий дополнительную меру социальной поддержки. Речь идет об альтернативном способе обеспечения жилыми помещениями сирот, достигших 23 лет. Закрепляется их право на приобретение жилья на территории края с помощью жилищного сертификата. Владелец сертификата самостоятельно сможет подобрать нужный вариант, а при необходимости добавить собственные или заемные средства, материнский капитал.

В законе прописаны порядок выдачи, сроки и правила использования жилищного сертификата. Расчет размера социальной выплаты будет осуществлять министерство строительства края, исходя из нормы 33 квадратных метра общей площади и показателя средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по краю.