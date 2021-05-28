Погода в Красноярске на 29 мая 2021: ожидаются похолодание до +10, дождь и ветер до 10 метров в секунду Фото: Мария ЛЕНЦ

Конец мая в городе не несет ничего хорошего в погодном плане, долгожданного тепла не ожидается. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 29 мая 2021.

По данным гидрометцентра, 29 мая в Красноярске днем будет максимум около +10-12 градусов. Вместо солнца взор красноярцев на небе будут радовать уже до боли привычные тучи. Весь день будет дождливо и зябко. К этому погодному празднику жизни присоединится и сильнейший ветер с порывами до 10 метров в секунду.

Ночью и вовсе похолодает до +4 градусов. Тучи останутся, как и дожди. Зато стихнет ветер – до 2-4 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня – 738-739 мм рт.ст.

Яндекс. Погода обещает красноярцам дневную температуру максимум до +10 градусов. Синоптики обещают все тот же дождь, но местами солнце все же будет прорываться через плотные красноярские тучи. Ветер же продолжит терроризировать жителей города порывами до 10 метров в секунду.

Ночью похолодает до +4 градусов. Осадки отступят, как и ветер. Атмосферное давление в течение дня – 746-749 мм рт.ст.