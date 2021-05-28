Yota обнулит вообще весь интернет-трафик в честь своего дня рождения

29 мая Yota исполняется 14 лет, поэтому компания не будет учитывать интернет-трафик в течение всего дня.

- Так мы хотим поздравить наших клиентов со своим днем рождения. Вспомните себя в 14 лет: хочется все и сразу. И нам просто так захотелось. С днем рождения нас, - комментирует генеральный директор Yota Саид Мунаев.

Пользователи Yota могут подобрать для себя подходящее количество минут и гигабайтов, а также подключить безлимитный доступ к любимым мобильным приложениям, таким как ВКонтакте, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp и другим популярным сервисам.