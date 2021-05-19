Стали известны подробности покушения на убийство в детском саду в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Стали известны подробности покушения на убийства в детском саду. Было возбуждено уголовное дело. Это произошло в Игарке, в минувшее воскресенье 16 мая. Утром 28-летний местный житель пришел в детский сад, где находилась его бывшая гражданская супруга. 23-летняя девушка вышла на дежурство вместо своей матери, та работает сторожем в садике, но приболела и попросила дочь ее подменить.

Подозреваемый устроил сцену ревности, набросился на потерпевшую: избил ее, нанес одно ножевое ранение, затем попытался задушить. В тот момент, когда она перестала подавать признаки жизни, в помещение вошел отчим и помешал подозреваемому завершить начатое. Он же вызвал скорую помощь. Фактически своим появлением он спас девушку.

А подозреваемый прямиком направился в полицию, сдаваться. Сейчас он задержан и находится под стражей. Пострадавшая лежит в городской больнице, об ее состоянии не уточняется. Совместный ребенок пары у бабушки под временной опекой.