В Хакасии нашли тело туриста, пропавшего во время сплава. Фото: следком

В Хакасии нашли тело туриста, пропавшего во время сплава. Трагедия произошла днем 9 мая. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, погибший мужчина – 49-летний житель Абазы, вместе со своим приятелем сплавлялись на разных лодках по реке Она, протекающей в границах Таштыпского района.

Со слов приятеля, во время сплава лодка перевернулась и мужчина оказался в воде. После долгих поисков его тело обнаружили сотрудники Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России, оно было на поверхности воды в реке Она. При осмотре на теле видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружено.

Следком проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам будет понятно, заводить уголовное дело или нет.

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