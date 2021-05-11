Выпал из надувной лодки и сгинул в темноте: в Хакасии третий день ищут ночного экстремала

Вот так выглядит река Абакан возле села Райково, один в один, хотя фото было сделано летом прошлого года во время большого подъема воды Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

В Хакасии спасатели разыскивают двух мужчин, которые пропали при сплаве на реках. Это два разных случая, произошли они в разные дни и разных районах. Но причина, уверены спасатели, одна: не позаботились о собственной безопасности, когда отправлялись в путь.

Первое ЧП случилось в ночь с 7 на 8 мая. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС России по Хакасии, два приятели сели в резиновую лодку возле села Райково. Там протекает река Абакан. Под вечер перемахнули дамбу, опустили плавсредство на воду, забрались внутрь, отчалили и направились вниз по течению. Намеревались добраться до речного порта хакасской столицы.

Преодолели примерно 27 – 30 километров по реке, но возле коммунального моста один из мужчин выпал из лодки. Во всяком случае такую версию озвучивает его приятель. Он сообщил, что у пропавшего не было спасательного жилета.

Второе ЧП имело место быть в Таштыпском районе на ручье Тигрим, там 9 мая перевернулась лодка, один из туристов исчез. Его поиски также пока не увенчались успехом.

В обоих случаях произошло грубое нарушение правил безопасности. В это время реки Хакасии переполнены, с большим количеством мусора вроде вывороченных деревьев и кустарников. Абакан становится шире Енисея, а ручей Тигрим и вовсе превращается в бурлящий поток грязной талой воды. Лучше вовсе воздержаться от путешествий по реке.

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