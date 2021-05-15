Для семей детьми в Красноярском крае закупят 21 тысячу датчиков пожарооповещения Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае для семей с детьми закупят 21 тысячу датчиков пожарооповещения. На закупку планируют потратить пять миллионов рублей. Устройства получат многодетные семьи, семьи с детьми, находящиеся в социально опасном положении, и семьи с детьми-инвалидами.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, датчики устанавливают безвозмездно с 2013 года. Изначально услугу оказывали только многодетным семьям и семьям с детьми, находящимся в социально опасном положении. По инициативе губернатора Александра Усса с 2020 года системы пожарооповещения устанавливают и в домах семей с детьми-инвалидами.

После расширения перечня получателей услуги, в 2020 году в домах почти шесть тысяч семей с детьми-инвалидами смогли установить противопожарные датчики. Устройства работают от обычных элементов питания и не требуют сложной установки, но при малейшем задымлении система подает громкие звуковые сигналы. Услышав их, жильцы домов смогут быстрее принять необходимые меры.