Под Красноярском загорелись сразу 4 дачных домика

Фото: МЧС по Красноярскому краю

В МЧС по Красноярскому краю сообщает, что пожар возник на платформе Колягино в СНТ «Архитектор». Сигнал пожарным поступил в 15:11 часов 13 мая.

Изначально в дачном поселке загорелся один домик, но из-за плотной застройки, вскоре огонь перекинулся на соседние дачи. Всего огонь охватил 4 домика.

В МЧС подчеркнули, что огонь на данный момент остановил распространение. Пожар локализован на площади 322 кв.м. Сейчас идет проливка дачных домов. Причины пожара выясняются.

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